Нам удалось привлечь рекордную сумму в 100 миллионов, – нардеп Козырь рассказал о ремонте дорог в Николаевском районе

На эксплуатационное содержание дорог общего пользования местного значения в Николаевском и Очаковском районах при содействии народного депутата Бориса Козыря было выделено почти 100 миллионов гривен.

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«В этом году, мы смогли привлечь для этих работ (фрезерование, ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия струйным методом, планирование, обкосы обочин автодорог) рекордную сумму средств, почти 100 миллионов гривен», - написал Борис Козырь.

Речь идет о дорогах:

- О151411 Зеленое-Безводное-Жовтневое (Чумаки)

- О151410 (Одесса - Новоазовск) - Петровка - Зеленый Яр;

- О151414 (Николаев - Березки) - Петрово-Солониха;

- О151412 (Николаев-Очаков) - Малая Корениха;

- О151415 Большая Корениха - Каменка.

В субботу, 11 мая, Борис Козырь вместе с главой Николаевской РГА и директором ООО «Николаевавтодор» Сергеем Шульгачем проинспектировал ход ремонтных работ в Николаевском районе.

Народный депутат подчеркнул, что продолжит инспектирование дорожных работ у себя на округе до их завершения.

Напомним, ранее при содействии народного депутата Бориса Козыря на текущий средний ремонт трассы Т-15-07 (Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка») за счет специального фонда государственного бюджета было выделено 50 миллионов гривен.