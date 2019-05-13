«Потом будет потом, зачем загадывать наперед?» – вице-губернатор Кушнир не ответил, намерен ли баллотироваться в нардепы

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир не рассказал о своих планах после инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, о том, собирается ли баллотироваться в Парламент.

Соответствующий комментарий замлавы дал журналистам 10 мая, после постоянной комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Николаевского областного совета.

Отвечая на вопрос о слухах, в которых утверждается, что Александр Кушнир собирается баллотироваться в народные депутаты по 132-му округу, замглавы отметил, что чужие домыслы не комментирует.

— Я чужие мысли, чужие домыслы не комментирую. Я работаю заместителем главы Николаевской облгосадминистрации. Подготовил и подал проект бюджета, а тот, кто хочет манипулировать, чтоб получить соответствующие политические баллы, я не собираюсь им помогать это делать, - сказал Александр Кушнир.

Кушнир отметил, что Первомайск, который находится в 132-м округе, ему нравится, равно как и другие города Николаевской области. Кроме того, замглавы ОГА не стал рассказывать о своих планах после инаугурации Владимира Зеленского, ограничившись тем, что, как и все заместители, по закону, будет писать заявление об увольнении.

— Я счастливый за себя человек. Город Первомайск – очень классный, вчера, в частности, был в Первомайске, поздравлял с 9 Мая, мне очень нравится Первомайск, мне вообще нравятся все города, которые есть в Николаевской области. Я работаю заместителем главы Николаевской облгосадминистрации, меня это устраивает. Будет инаугурация, все заместители напишут заявления по законодательству. Потом будет потом. Зачем загадывать наперед? Я не исключаю, может, что я буду премьер-министром, - добавил Александр Кушнир.

Напомним, первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины.