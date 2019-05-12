Порошенко назначил постпреда Украины при ООН послом в Ямайке по совместительству

Владимир Ельченко Президент Украины Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом в Ямайке.

Соответствующий Указ от 11 мая размещен на официальном сайте Главы государства.

«Назначить Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству», – говорится в документе.

Как известно, Владимир Ельченко с декабря 2015 года назначен постоянным представителем Украины при ООН.

В период 2010-2015 годов он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 2014 года Ельченко находился в Киеве.

С 9 декабря 2015 года – вновь постоянный представитель Украины при ООН, сменил на этом посту Юрия Сергеева. Стоит отметить, что Ельченко уже занимал эту должность в 1997-2000 годах.

Напомним, ранее новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с требование назначить дату инаугурации на 19 мая, поскольку Петр Порошенко «делает необратимое», проводя кадровые изменение и раздавая награды и звания.

В АП Зеленскому ответили, что к моменту инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим Главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно Конституции.