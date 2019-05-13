Порошенко наградил россиянина орденом «За заслуги» - украинская община в РФ назвала это «плевком в глаза»

Президент Украины Петр Порошенко наградил «председателя совета Объединения украинцев России» Василия Думу орденом «За заслуги» I степени. Это решение возмутило украинскую общину России.

Соответствующее обращение опубликовала «Украинская правда».

В заявлении говорится, что Дума — гражданин Российской Федерации, так же там отмечается, что в указе данное лицо указано руководителем организаций, которые РФ ликвидировала еще в 2011-2012 годах.

В тексте говорится, что в 2004-2011 годах Дума был членом Совета Федерации РФ от Костромской области. В те же времена он был «делегирован» российскими властями на общественную работу в федеральные украинские организации Объединение украинцев России (ОУР) и Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России» (ФНКАУР). Сенатора избрали председателем Совета ОУР и ФНКАУР.

«В дальнейшем попытки Думы пристегнуть украинское общественное движение в России к официальной политике Кремля вызвали сопротивление в украинских организациях, и в 2009 году Совет ОУР освободил Думу от должности. На этом общественная деятельность Думы в диаспоре закончилась», — отмечают украинцы России.

Они добавляют, что это имя дополнительно стало «токсичным» после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Его дочь, Мирослава Дума, через Иванку Трамп передавала приглашение ей и президенту США Дональду Трампу на Петербургский экономический форум.

Украинцы России указ Порошенко назвали плевком в глаза «и полной дискредитацией непосредственно Вашей работы, украинского правительства и МИД на территории Украинской диаспоры».

Они требуют извинений перед всеми активистами украинской диаспоры в России и призывают к немедленной отмене положения указа о награждении Думы.

Документ подписал, в частности, известный общественный деятель украинской диаспоры России, заместитель председателя общества «Украинцы Москвы», член Совета директоров Всемирного Конгресса Украинцев Валерий Семененко, который был одним из основателей и сопредседателем Объединения украинцев России и Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России», а также представители ряда украинских организаций в РФ.

Напомним, Порошенко тайно раздал генеральские звания снявшемуся с выборов в его пользу Кривоносу и скандальному замглавы СБУ Демчине.

Также напомним, что в мае этого года Порошенко раздал около 40 наград своей «свите», в составе которой есть чиновники Администрации Президента, работники его избирательного штаба, члены БПП, силовики.

Несколько ранее он раздал 18 генеральских званий военнослужащим. 8 и 9 мая, он вручил высшие награды и звания руководителям в СБУ и прокуратуре.