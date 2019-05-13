Бизнес-партнер олигарха Коломойского вернулся в Украину, - СМИ

В воскресенье, 12 мая, в Украину прибыл партнер украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, партнер Коломоского прибыл в Украину чартерным рейсом Тель-Авив — Днепр. Во время оформления у правоохранителей не возникло каких-либо вопросов к Боголюбову.

Журналист предполагает, что после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский вернется в Украину.

Как известно, 22 апреля Коломойский заявил, что вернется в Украину после объявления официальных результатов выборов президента, в которых победил Владимир Зеленский.

Напомним,