В Николаеве разместили борды с призывом отправить в отставку городскую и областную власть

В Николаеве разместили биллборды с призывом отправить в отставку областную и городскую власть.

Об этом сообщил Фёдор Левченко на своей странице в Facebook.

По его словам, главой общественной организации, которая заказала размещение бордов, является один из руководителей областной организации ВО «Батьківщина» Олег Кравец.

«Текст размещен на русском языке. На бордах указано заказчикам: ОО «Захист Спільноти». В нашем регионе в июле 2018 зарегистрирована ОО с таким названием, в реестре указано, что ее возглавляет Олег Кравец (один из руководителей областной организации ВО «Батькивщина)», - написал он.

Напомним, что ранее организация экс-вице-губернатора Янишевской разместила в Николаеве борды с антирекламой Зеленского. Позже в Николаеве появились новые борды от экс-вице-губернатора Янишевской и листовки с антирекламой Зеленского.