Нардепы Савченко и Куприй подарили Парубию наручники и едва не сорвали согласительный совет ВР, требуя назначить инаугурацию Зеленского

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 508 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(304)   

На согласительном совете в Верховной Раде возник конфликт между нардепами и спикером парламента из-за вопроса о дате проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «InfoResist»

Глава депутатского объединения «За будущее президента Зеленского» Виталий Куприй и внефракционный народный депутат Надежда Савченко требовали как можно скорее принять решение об инаугурации Зеленского.

Спикер парламента Андрей Парубий начал говорить о повестке дня недели, но Куприй, зарегистрировавший постановление о торжественном заседании Рады, заявил, что «господин Парубий не тем вопросом занимается».

- Сейчас украинский народ ожидает вопроса инаугурации президента. Какой топливно-энергетический комплекс? — сказал Куприй, перебив спикера.

Возле депутата стояла Савченко, которая также принялась настаивать на проведении инаугурации 19 мая.

- Есть попытки сорвать заседание Верховной Рады. Такие попытки предпринимались, но они не увенчались успехом. Потому Верховная Рада работает и будет работать эффективно, — заявил спикер.

После этого Куприй положил наручники на стол спикера со словами «в память на несколько дней».

Ни Савченко, ни Куприй заседание согласительного совета не покинули, а Парубий продолжил оглашать вопросы, которые планируется рассмотреть в течение пленарной недели.

Напомним, ранее сообщалось, что после выборов Президента нардепы начали собирать подписи за отставку Парубия и роспуск Рады.

Ранее нардеп Виталий Куприй на согласительном совете Рады призвал парламент самораспуститься. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика