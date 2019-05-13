Нардепы Савченко и Куприй подарили Парубию наручники и едва не сорвали согласительный совет ВР, требуя назначить инаугурацию Зеленского

На согласительном совете в Верховной Раде возник конфликт между нардепами и спикером парламента из-за вопроса о дате проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает «InfoResist»

Глава депутатского объединения «За будущее президента Зеленского» Виталий Куприй и внефракционный народный депутат Надежда Савченко требовали как можно скорее принять решение об инаугурации Зеленского.

Спикер парламента Андрей Парубий начал говорить о повестке дня недели, но Куприй, зарегистрировавший постановление о торжественном заседании Рады, заявил, что «господин Парубий не тем вопросом занимается».

- Сейчас украинский народ ожидает вопроса инаугурации президента. Какой топливно-энергетический комплекс? — сказал Куприй, перебив спикера.

Возле депутата стояла Савченко, которая также принялась настаивать на проведении инаугурации 19 мая.

- Есть попытки сорвать заседание Верховной Рады. Такие попытки предпринимались, но они не увенчались успехом. Потому Верховная Рада работает и будет работать эффективно, — заявил спикер.

После этого Куприй положил наручники на стол спикера со словами «в память на несколько дней».

Ни Савченко, ни Куприй заседание согласительного совета не покинули, а Парубий продолжил оглашать вопросы, которые планируется рассмотреть в течение пленарной недели.

Напомним, ранее сообщалось, что после выборов Президента нардепы начали собирать подписи за отставку Парубия и роспуск Рады.

Ранее нардеп Виталий Куприй на согласительном совете Рады призвал парламент самораспуститься. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет.