Николаевскую «Искру» умышленно довели до такого состояния, чтобы продать за очень маленькие деньги, - депутат облсовета

Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что ответственность за нынешнее состояние кинотеатра «Искра» лежит на управлении культуры, управлении коммунальной собственностью и Облгосадминистрации.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в Николаеве неизвестные разбирают фасад и помещения бывшего кинотеатра «Искра» – в ОГА говорят, что деньги на охрану не выделили.

- Возмущен и сильно возмущен. Вот нашим региональным чиновникам прежде чем давать такие комментарии нужно посмотреть в зеркало и оценить своё поведение и свои поступки, а то их награждают государственными наградами, что они самые лучшие работники то ли культуры, то ли образования, то ли заслуженные экономисты, - сказал он.

По его словам, в 2018 году для охраны помещения бывшего кинотеатра наняли охранную компанию, которая должна была продолжить работу и в этом году.

- При расформировании бюджета департамент культуры, насколько я понимаю, не дал заявку на финансирование охраны, и охрана в какой-то период просто прекратила предоставлять свои услуги. Из-за этого получилось бесхозное здание, которое начали разные хулиганы, наверное, разбирать до того состояния, до которого оно доведено, - отметил депутат.

Также Бондарь отметил, что «надо не одну неделю, не один месяц трудиться, чтобы довести до такого состояния» здание.

- По моему глубокому убеждению, ответственность лежит сначала на управлении культуры, далее на управлении, которым управляет Видина, она должна была отследить все риски по этому зданию и, соответственно, на обладминистрации, которая тоже не проследила вопрос выделения финансов на охрану этого объекта, - сказал он.

Сейчас, как заверил депутат, в проекте бюджета, который предлагают депутатам на рассмотрение, предусмотрено 113 тысяч компенсации кредиторской задолженности охранной фирме «Оберіг Юг».

- За этот год. Это цинизм редкой масти: его разграбили и мы еще будем выплачивать компенсацию за его охрану. Гасить кредиторскую задолженность. Получается договор заключен, судя по тому, что в проекте предусмотрена сумма, я ее точно помню – 113 тысяч ТОВ «Оберіг Юг». И мы, после того, что сделано со зданием, должны еще заплатить за это деньги. Здесь нужно уже людей привлекать к уголовной ответственности: одних за бесхозяйственность, других за такую охрану здания. А у нас эти люди в прошлом году получали кучу государственных наград за хорошую качественную работу. Это лично мое мнение, - возмутился Бондарь.

Он отметил, что на следующей комиссии поднимет вопрос о состоянии бывшего кинотеатра и выступит против выделения денег на компенсацию, пока действиям ответственных не дадут оценку.

- Если горсовет готов его брать в таком состоянии, в каком он есть, пусть он его забирают, так как он стоит на территории города, и уже сам планируют, как его использовать. Или же второй вариант: он не имеет пока под собой официальных документов, но он имеет право на жизнь, что он умышленно был доведен до такого состояния, чтобы его продать за очень маленькие деньги, - предположил он.

- Завтра все чиновники областного уровня начнут плакать, что вот какое у нас состояние, давайте его продадим, хоть что-то получим, хоть какие-то деньги. Меня больше на такое наталкивает. Депутаты областного совета за передачу, Сенкевич за принятие этого объекта в свою собственность, но обладминистрация и руководство облсовета ни одного не сделало шага для подготовки документов для его передачи, - подчеркнул Бондарь.

Как известно, в 2018 году Президент Украины Пётр Порошенко присвоил начальнику управления культуры, национальностей и религий Михаилу Димитрову звание «Заслуженный работник культуры Украины».

В тот же день он присвоил звание «Заслуженный экономист Украины» заместителю председателя Николаевской областной государственной администрации Александру Кушниру.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Никоалевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.