«Мы вместе! Мы – одна страна!»: Зеленский опубликовал видео с главами религиозных конфессий, призывающими к миру в Украине

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором главы разных религиозных конфессий призывают украинцев объединиться и перестать говорить на языке вражды.

Соответствующее видеообращение к жителям Крыма и Донбасса он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!», - написал Зеленский.

– Давайте оставим позади все ссоры. Мы - одна Украина, мы – один украинский народ, - сказал муфтий Саид Исмагилов.

– Дорогие, давайте развивать контакт, чтобы мы вышли на здоровый диалог ради одной цели – целостности Украины и процветания нашего будущего поколения. Мы нужны друг другу, - заявил муфтий Ахмед Тамим.

– Я обращаюсь со словом любви и ради Бога прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать с помощью орудий, пушек, автоматов. (...) Мы верим, что наконец-то сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров, и сможем решить все конфликты и вопросы с помощью мудрости человеческой, - добавил глава УПЦ МП Онуфрий.

Все участники видеообращения акцентировали внимание на том, что украинцы едины и Украина должна быть целостной.

Стоит отметить, что глава ПЦУ митрополит Епифаний участия в записи обращения не принимал.

Напомним, ранее Зеленский возмутился рокировками и наградами от Порошенко и призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.