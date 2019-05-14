Американский бегун совершил «прыжок Супермена», чтобы выиграть на фотофинише

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Американец Инфинит Такер поразил всех на финише 400-метровки с барьерами на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Такер лидировал почти весь забег, но на финише его догнал другой американец – Роберт Грант, с которым они тренируются в одной группе. И тогда Такер, чтобы не упустить победу, совершил удивительный нырок, который в сети сразу же назвали «прыжком Супермена».

В 2017 году Такер финишировал вторым в этом же забеге – повторять это достижение он точно не собирался. Роберт Грант – парень, проигравший Инфиниту финиш – кажется, не слишком доволен:

- Если я скажу в микрофон все, что думаю по этой ситуации, тренер выгонит меня из группы.

Финиш в беге фиксируется по плечам или груди (по торсу). В случае Такера – по плечам, так как при нырке именно они первыми пересекли створ.

- Он какой-то дикарь. Но, видимо, так и надо заканчивать забег, – резюмировал финиш соотечественника четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон.

Вадим Богданов

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