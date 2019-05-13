Порошенко снова раздает награды – он вручил президенту Евросовета Туску престижный орден Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко 13 мая вручил президенту Европейского Совета Дональду Туску орден Ярослава Мудрого первой степени.

Об этом сообщается на Facebook-странице Порошенко.

«Горд возможности наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой, орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин Президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности», - заявил Порошенко.

Отметим, что орден Ярослава Мудрого вручается, в том числе, за укрепление международного авторитета Украины. До 2008 года он был высшим орденом Украины, который могли получить иностранцы (теперь таким является орден Свободы).

Напомним, что ранее Порошенко перед уходом раздавал генеральские звания и награды высокопоставленным силовикам и прокурорам.