«Вы меня шантажировать хотите?!» – Барна об инициативе депутатов утвердить его директором аэропорта и снять с поста главы «бюджетки»

Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна поссорился с депутатами, которые во время комиссии предложили проголосовать за назначение его директором, только в случае его смещения с поста главы комиссии по вопросам бюджета.

Об этом шла речь в понедельник, 13 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

При обсуждении вопроса о назначении Федора Барны на должность директора аэропорта депутат Игорь Ивануна предложил Барне выбирать – или должность директора, или должность главы комиссии по вопросам бюджета.

— Я считаю, что наш коллега Федор Петрович должен с каким-то креслом попрощаться. Либо с «бюджеткой», либо... Я считаю, что это конфликт интересов, потому что он, будучи главой бюджетной комиссии, руководит выделением денег в область, и, в частности, на аэропорт. Это пункт номер один. Ну и пункт номер два – я считаю, что в областном совете есть не менее достойные депутаты, которые могут занять должность главы бюджетной комиссии. А Федор Петрович с Богом пусть идет руководить аэропортом, ему так это нравится, - сказал Ивануна.

Федор Барна Барна, в ответ на это, заявил, что, если депутаты хотят переформатировать комиссии, то пусть переформатируют и весь областной совет.

— Не надо меня никуда посылать, я пока с бюджетной комиссии никуда не ухожу. (...) Хотите переформатировать комиссии, давайте весь облсовет переформатируем. Что касается назначения моего, поверьте, там несладкая работа, и здесь несладкая работа, - ответил Барна.

Депутат Татьяна Демченко, в свою очередь, поддержала Ивануну, отметив, что аэропорт работает в убыток.

— Я специально пришла на заседание комиссии, это ваш профильный вопрос, никому лучше вас не известно, что за прошлый год убытки коммунального предприятия составили больше 20 миллионов, прибылью там и не светит, - сказала Демченко.

Глава комиссии Григорий Ташлык предложил проголосовать за назначение Барны, а Демченко предложила добавить второй пункт – снятие его с поста главы бюджетной комиссии. В ответ на это Барна возмутился.

— Может мне застрелиться еще пойти с вашего позволения? – ответил Федор Барна.

Депутат Петр Паламарюк предложил выслушать отчет Федора Барны, чтобы принимать решение. В ходе отчета Барна рассказал о рейсах и выделении средств из облсовета, которых ему не хватает.

— Основная прибыль – это регулярные рейсы, как международные, так и внутренние, поэтому для этого нам нужно сделать некоторые вещи. В разрезе финансов, тут говорят, что нам много денег выделили, ну, к сожалению, я даже как глава бюджетной комиссии, не смог убедить в достаточном объеме эти средства. Нам дали всего-навсего 10 миллионов при потребностях в среднем, на ближайшие два года около 250 миллионов, - сказал Федор Барна.

Депутат Игорь Ивануна высказал сомнения в том, «по карману» ли Николаевской области аэропорт, отметив, что он не может голосовать за выделение средств предприятию, пока не увидит перспективный план, поскольку в области остается много проблем, на которые необходимо выделить средства. Барна, в ответ на это предложил рассказать о перспективах.

— Я могу сказать, что мы сделали, если вам это нужно. Рассказывать много. Если и на сессии так будут слушать, значит, неинтересно людям. Это не игрушка, не прихоть, это потребность для громады, - отметил Барна.

По словам Федора Барны доходы в 2017 году составили 133 миллиона 287 тысяч гривен, в 2018-м - 21 миллион 440 в рамках ГФРР, за свои услуги аэропорт получил 1 миллион 743 тысячи гривен, возмещение НДС – 16 миллионов 73 тысячи, всего за 2018 год доход составил 42 миллиона 664 тысячи, включая субвенцию облбюджета и средства ГФРР. В части расходов в 2017 году было потрачено 96 миллионов 913 тысяч, в 2018 – 70 миллионов.

Депутат Паламарюк, выслушав коллегу, предложил поддержать Ивануну и снять Федора Барну с должности главы комиссии. Ивануна, в свою очередь, предложил проголосовать за назначения Барны только в том случае, если он откажется от кресла главы бюджетной комиссии. В ответ на это Барна возмутился и спросил, не собираются ли его таким образом шантажировать.

— В такой постановке вопроса я его даже рассматривать не буду. Вы меня шантажировать хотите или что?! Меня шантажировать не надо, сейчас вопрос назначения или вопрос комиссии? – спросил Барна.

Ивануна, в свою очередь, предложил Федору Барне, в таком случае «исполнять обязанности дальше». Демченко заявила о том, что в прошлом году аэропорт потерял 20 миллионов.

— Дело в том, что аэропорт находится в стадии реконструкции и обновления. Вы еще не доложили деньги и хотите, чтоб мы получили прибыль. Мы получим прибыль где-то после 20-го года, когда мы доложим достаточное количество финансовых ресурсов, - ответил Барна.

Демченко, в ответ на это, предложила закрыть аэропорт, если он работает в убыток и провести референдум среди населения области с вопросом, что важнее – аэропорт или дороги.

— Если мы каждый год будем получать убытки 20 миллионов, то я предлагаю эту богадельную просто закрыть. Давайте проведем референдум у нас в области среди населения! Пусть они скажут, куда вложить 20 миллионов в этом году – в дороги или в аэропорт, - сказала Демченко.

Иван Кухта Между самими депутатами, Барной и руководством облгосадминистрации возник конфликт, после чего депутат Оксана Солтыс предложила не манипулировать вопросом, а ставить их по очереди.

— Если у нас есть претензии к председателям комиссий, нужно в этом вопросе разбираться, предъявлять претензии к человеку по его работе конкретно, но никак не манипулировать, что мы его хотим назначить туда... – сказала Солтыс.

Депутат Иван Кухта, обратившись к Оксане Солтыс, отметил, что глава бюджетной комиссии должен быть трудоустроен в облсовете и иметь свой кабинет, чтобы другие депутаты могли приходить к нему и консультироваться в вопросах бюджета.

— Есть сегодня бюджетная комиссия. Почему ранее глава бюджетной комиссии получал заработную плату, у него был здесь кабинет, почему? Для того, чтоб депутаты могли приходить к главе бюджетной комиссии и изучить вопросы бюджета. Чтоб мы не шли на четвертый этаж и не спрашивали у исполнительной власти, а куда мы распределили? А вместе с главой бюджетной комиссии вникнуть, изучить и принять правильное решение, - сказал Кухта.

В ответ на это Федор Барна заявил, что у него есть кабинет, любой депутат может прийти и поговорить с ним о бюджете, а трудоустройство – это его законное право, от которого он намеренно отказался.

После этого депутаты проголосовали за вынесение вопроса о его назначении директором аэропорта на сессию и депутат ушел, однако обсуждения о том, нужно ли ему быть главой комиссии, не закончились. После непродолжительного конфликта Игорь Ивануна выставил вопрос о снятии его с должности на голосование. В этот момент в кабинет опять резко вошел Барна и возмутился тем, что этот вопрос решают без него.

— А вы не могли этот вопрос поставить, когда я был? Это не ваши полномочия, уважаемые! Я еще раз говорю! Ты хочешь на комиссию мою прийти? – кричал Барна, обратившись к Ивануне.

Депутаты опять начали спорить, выясняя, законно ли вообще рассматривать этот вопрос, для чего решили вызвать юриста. Сотрудник юридического отдела пояснил, что депутаты могут решать, должен ли Федор Барна оставаться в кресле главы бюджетной комиссии. Юриста для решения этого вопроса пришлось вызывать дважды.

После пояснения Ивануна поставил вопрос на голосование еще раз, но за него проголосовал только он и Петр Паламарюк, после чего вопрос был снят.

Напомним, Федора Барну назначили исполняющим обязанности руководителя аэропорта 19 апреля 2018 года. Через полгода после этого ему продлили его статус и.о.