Глава ПЦУ Епифаний отказался сниматься в видео Зеленского, в котором представители епархий призывали жителей Донбасса и Крыма к миру

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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отказался сниматься в видеообращении новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, Епифаний волновался, что будет выглядеть нелепо, будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков. А также иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить на камеру, о том, что «говорить нужно не языком пушек».

Также предстоятель церкви переживал, что его участие в видео и участие Филарета приведет к разногласиям на тему, кто в ПЦУ главнее.

Напомним, новоизбранный президент встречался с разными лидерами религиозных организаций. По итогам встречи они записали видеообращение к жителям Донбасса и Крыма, в котором говорится о необходимости «здорового диалога» и «переговоров» для решения конфликта.

Роман Свиридов

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