Порошенко наградил орденом чиновника, которого НАБУ подозревает в хищении 93 миллионов гривен

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора-председателя правления Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко, которого детективы НАБУ подозревают в причастности к завладению более 93 миллионов гривен ПАО «Укрзализныця», так называемого «дела народного депутата Ярослава Дубневича».

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, передает «InfoResist».

Согласно документу, Тараненко награжден за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Следует отметить, что в феврале 2019 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на ряд имущества Сергея Тараненко. Следствием было установлено, что подозреваемые в деле нардепа Дубневича на протяжении декабря 2015- марта 2017 организовали закупку УЗ стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала ЦЗВ УЗ в сумме около 93,27 млн грн. На сегодняшний день трое подозреваемых задержали и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также детективами устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, Порошенко тайно раздал генеральские звания снявшемуся с выборов в его пользу Кривоносу и скандальному замглавы СБУ Демчине.

Также напомним, что в мае этого года Порошенко раздал около 40 наград своей «свите», в составе которой есть чиновники Администрации Президента, работники его избирательного штаба, члены БПП, силовики.

Несколько ранее он раздал 18 генеральских званий военнослужащим. 8 и 9 мая, он вручил высшие награды и звания руководителям в СБУ и прокуратуре.