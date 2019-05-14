В АП заявили, что Порошенко не награждал орденом чиновника, подозреваемого в хищении ₴93 миллионов, и сослались на ошибку

Сергей Тараненко В Администрации президента заявляют, что президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора «Днепропетровского стрелочного завода» Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен «Укрзализныци».

Об этом «Украинской правде» сказал руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

- Сообщение о награждении этого человека – это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП, - сказал он.

По словам Жигулина, «документалисты из АП дали не тот проект указа».

- Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет, - уверяет Жигулин.

Он также пояснил, что орден Тараненко не вручали, его, мол, даже не подготовили еще.

- Нет. Указ – это только заявление о том, что орден есть. Это бумажная работа. Потом есть разные моменты для их вручения. Физического ордена нет. Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден, - подытожил представитель АП.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Президента был размешен указ, в котором Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора-председателя правления Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко, которого детективы НАБУ подозревают в причастности к завладению более 93 миллионов гривен ПАО «Укрзализныця», так называемого «дела народного депутата Ярослава Дубневича».

Отметим, ранее сообщалось, что Порошенко тайно раздал генеральские звания снявшемуся с выборов в его пользу Кривоносу и скандальному замглавы СБУ Демчине.

Также напомним, что в мае этого года Порошенко раздал около 40 наград своей «свите», в составе которой есть чиновники Администрации Президента, работники его избирательного штаба, члены БПП, силовики.

Несколько ранее он раздал 18 генеральских званий военнослужащим. 8 и 9 мая, он вручил высшие награды и звания руководителям в СБУ и прокуратуре.