Вакарчук представил свою политическую партию, с которой пойдет на выборы в Раду

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая представляет свою партию гражданам Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вакарчук объявил о новой партии «Голос», с которой пойдет на парламентские выборы.

«Наш голос звучит так. Первое: интересы Украины и украинцев превыше всего; второе: экзистенциальный выбор Украины - Европа; третье: свободная экономика без олигархов; четвертое: закон один для всех; пятое: власть подотчетна людям», - говорится в обращении Вакарчука, которое распространила его пресс-служба.

Он отметил, что идет на выборы, чтобы уничтожить старую политику, которой «владеют олигархи»

«А как же президент, спросите вы. Я вам отвечу так, если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за еще большие изменения. Если президент изменит своим избирателям, мы заставим его отвечать перед избирателями. Нам не нужны бутафорские, фейковые изменения. Нас интересуют настоящие изменения», — заявил Вакарчук.

По его словам, старая политика – это также «слепая вера» в нового президента.

«Мы это проходили в 2004-м, мы это проходили в 2014 году. И мы с вами заплатили большую цену за то, чтобы осознать: нового лица в кабинете на Банковой недостаточно. Мы не возлагаем все надежды на президента. Мы верим в народ. А президент должен быть подотчетным народу. Именно так делается новая политика», — считает Вакарчук.

Он перечислил, за что в первую очередь будет бороться его команда.

«Первое: интересы Украины и украинцев прежде всего. Второе: экзистенциальный выбор Украины – Европа. Третье: Свободная экономика без олигархов. Четвертое: Закон один для всех. Пятое: Власть подотчетна людям», — подчеркнул Вакарчук.

Отметим, Вакарчук уже сформировал свой предвыборный штаб. Его возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Также в команду вошли экс-глава «Transparency International» Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, киборг Андрей Шараскин (Богема), бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Члены команды Вакарчука «Голос»:

Юлия Клименко - имеет практический опыт в управлении крупными организациями в государственном и частном секторах. После Революции Достоинства в 2015-2016 годах работала в правительстве на должности заместителя Министра экономики – руководителя аппарата. К 2015 году 17 лет работала в частном секторе на руководящих должностях в компаниях с иностранными инвестициями. Она является советником Президента Киевской школы экономики и занимается бизнес образованием. Была членом правления Центра Экономической Стратегии, Transparency International Украина и ГП «АМПУ».

Соломия Бобровская - в 2016 году стала самым молодым главой области в Украине, возглавив Одесскую ОГА в двадцать шесть лет. В 2017 году вошла в ТОП 30 до 30 по версии издания Kyiv Post. Бобровская является соучредителем общественных инициатив «Евромайдан SOS и Помощь ГНСУ. Активистка движения «Честно. Фильтруй Раду!». Сейчас – возглавляет ГО «Украинская Основа», одним из направлений которой является проект Студии женского политического взаимодействия для женщин южной и восточной Украины. С 2002 г. – член Пласта Имеет опыт работы, как в общественном секторе, так и на государственной службе – в Кабинете Министров (команда вице-премьер-министра), а также в Одесской ОГА - была заместителем, а впоследствии и временно исполняла обязанности Председателя Одесской ОГА 2016-2017 г.

Андрей «Богема» Шараскин - актер и режиссер, киборг. За участие в защите Донецкого аэропорта награжден орденом «За мужество» III степени и знаком отличия Президента Украины - медаль «Участник антитеррористической организации». С начала августа 2014 до января 2016 г. участник российско-украинской войны; с 2016 г. заместитель командующего Украинской добровольческой армии с общественно-политическим вопросам; с 2016 г. председатель Правления ГО «Государственная инициатива Яроша»; 2019 г. председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума «Трансформация Украины».

Юрий Соколов - заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог, ведущий украинский ученый. Профессор кафедры кардиологии Национальной академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, заведующий отделением Интервенционной кардиологии Национального научного центра «Институт кардиологии им. академика М. Д. Стражеско» в Киеве. Почетный член Европейского общества кардиологов (F.F.S.C.), Член-корреспондент Национальной Академии медицинских наук Украины. Впервые в Украине выполнил ряд сложных кардиологических операций. Инициировал создание в Украине реперфузионных центров, где проводят бесплатное коронарное стентирование.

Ярослав Юрчишин - общественный активист, один из ведущих антикоррупционеров Украины, экс-руководитель Transparency International Украина. Длительное время был советником Председателя Верховной Рады Украины. Член Пласта с 2001 года. На протяжении двух с половиной лет (по декабрь 2018 года) был исполнительным директором Transparency International Украина. Является соавтором антикоррупционной реформы в Украине. Вместе с другими активистами добился создания антикоррупционного суда. Два года был менеджером по адвокации коалиции общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ. В 2014 – советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Член Совета общественного контроля при НАБУ (2016-2017). Член конкурсной комиссии по избранию прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры. Член конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.