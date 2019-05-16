Украина не использовала €8 миллиардов помощи Евросоюза, - посол ЕС

Украина не использовала 8 млрд евро помощи, которые были ей выделены Европейским союзом.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передают Українські Новини.

- ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин, — сказал он на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

По словам Мингарелли, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно «давить» на местные власти.

- Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС… Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны, — добавил он.

Напомним, ранее Мингарелли заявил, что сопротивление реформам в Украине сильнее, чем в других странах.