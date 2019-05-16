В четверг, 16 мая, в Верховной Раде Украины обсуждают вопрос о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Предлагаем вниманию читателей видео-трансляцию из ессионного зала.

Как известно, в Верховной Раде на данный момент зарегистрировано восемь проектов постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского.

Информация постоянно обновляется:

11:18 Парубий назначил инаугурацию Зеленского на 10 утра 20 мая.

11:11 Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

Постановление Куприя на 20 мая, 10:00. За 315. Номер 10272.

11:09 Начинают голосование. Первый проетк №10270 - 19 мая в 11:00. Автор Сергей Мищенко. 207 за - не приняли.

11:03 Рада рассмотрит такие даты инаугурации: 17, 19, 20, 26 мая.

10:50 Нардеп Валерий Писаренко заявил, что время и дату инаугурации нужно согласовывать с избранным президентом. Он согласовал 19 мая 11:00.

- Если Рада утвердит другую дату, то вы закладываете мину под выбор 70% населения.

Замглавы регламентного комитета Павел Пинзеник отчитался, что все проекты постановлений, заявленные депутатами, соответствуют нормам и могут выноситься на голосование.

Претензии есть только к проекту Каплина, который требует после инаугурации вывести Зеленского на стадион, где он расскажет о своих первых шагах.

10:48 Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что рассмотрение будет проходить следующим образом: выступление авторов постановлений, выступление от комитета, обсуждение и голосование.

- Я буду предлагать, чтобы мы рассмотрели по сокращенной процедуре, - отметил Парубий.

Нардепы поддержали рассмотрение по сокращенной процедуре.

10:41 Рада начала рассматривать постановления об инаугурации Зеленского. На данный момент в Раде выступают авторы постановлений.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Вадим Денисенко, на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» было принято решение голосовать за проведение инаугурации новоизбранного президента 20 мая.

- Люди будут голосовать так как хотят, но официально фракция приняла решение голосовать за 20 число, - заявил Денисенко.

В свою очередь, лидер «Самопомочи» Адрей Садовый в Facebook сообщил, что «Самопомич» поддержит проект постановления с датой инаугурации 19 мая. Он отметил, что эта дата была предложена новоизбранным президентом.

10:28 Рада начала рассматривать постановления об инаугурации Зеленского.

Напомним, 3 мая было зарегистрировано постановление нардепа Сергея Мищенко об инаугурации Зеленского в 10:00 19 мая. Еще одно постановление (нардепа Виктора Балоги) было зарегистрировано 6 мая, в нем также указана дата 19 мая в 10:00. Еще два постановления было зарегистрировано 7 мая. В частности, нардеп Виталий Куприй предложил провести инаугурацию 20 мая в 10:00. Нардеп Сергей Каплин в своем проекте постановления предлагает провести инаугурацию в два этапа: первый - 19 мая в парламенте, а второй - 3 июня - на НСК "Олимпийский".

10 мая нардеп Александр Сугоняко подал в Раду свой проект постановления, в котором предложил провести инаугурацию 1 июня в 10:00. Вместе с тем, уже 11 мая документ был отозван.

13 мая нардеп Виталий Куприй подал еще один проект постановления, в котором датой инаугурации предлагается определить 26 мая в 10:00.

Еще два проекта постановления были поданы в Раду 14 мая. Так, нардеп Владимир Куренной предлагает провести инаугурацию 17 мая в 10:00, а инаугурацию 28 мая в 10:00 предлагает провести группа нардепов, среди которых Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак, Алексей Мушак.

В ходе заседания 15 мая регламентный комитет Рады рассмотрел проекты постановлений об инаугурации Зеленского, признав их законными. При этом, и.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник отметил, что инаугурация в два этапа, как предлагает Каплин, не предусмотрена действующим законодательством, а голосование за назначение инаугурации на 17 и 28 мая должно проходить в два этапа, поскольку нужно будет внести изменения в повестку дня сессии.

Как известно, Зеленский победил во втором туре выборов Президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Зеленский хочет вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.