Сессия Николаевского облсовета: ОГА при поддержке глав ОТГ с третьего раза «продавила» перераспределение бюджета ОНЛАЙН

В четверг, 16 мая, в Николаевском областном совете запланировано проведение 26-й сессии, в повестку дня которой хотят внести проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в среду, 15 мая, на профильной бюджетной комиссии должны были рассмотреть проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год», однако в начале комиссии депутат Татьяна Демченко сразу предложила внести в повестку дня вопросы об отчетах руководства облсовета и облгосадминистрации, а также не рассматривать вопросы бюджета. Ее поддержал депутат Александр Бондарь. Глава комиссии Федор Барна предложил проголосовать за повестку в целом, а потом рассматривать предложения, что не устроило нескольких депутатов. При обсуждении этого вопроса между депутатами возник конфликт, в том числе и между Вадимом Олабиным и Барной, которые едва не подрались из-за словесной перепалки. В итоге Федор Барна объявил перерыв в работе комиссии на 45 минут.

В итоге после перерыва депутаты так и не собрались, а само заседание было перенесено на 08:30 16 мая.

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15:32 Виктория Москаленко еще раз поставила вопрос о назначении Федора Барны директором аэропорта. 33 депутата проголосовали "за".

15:26 При обсуждении вопроса о присвоенеии ранга должностного лица заместителю главы обсовета Андрею Кротову, а также об отправке его на учебу, депутат Вадим Олабин предложил ему снять второй вопрос, поскольку для того, чтоб Кротов учился, решение сессии не нужно.

— Непринятие этого решения не запретит вам обучаться, а принятие решение даст вам возможность обучаться за государственный бюджет, - сказал Олабин.

15:17 Облсовет поддержал вопрос о передаче помещения КП "Фармация" в Варваровке для нужд военкома.

15:07 Москаленко возмутилась тем, что депутаты ранее сами хотели управлять коммунальным имуществом, а теперь не хотят голосовать за этот вопрос, подчеркнув, что не голосовала фракция "Відродженння". Член фракции, депутат Юрий Крет заявил, что не голосовал, потому что депутаты не готовы взять на себя обязанности по управлению коммунальным имуществом.

14:57 Москаленко предложила снять вопрос о передаче управления коммунальным имуществом в облсовет в связи с тем, что нет Савченко, который в повестке дня был докладчиком. За предложение главы облсовета сначала проголосовали 22 депутата, поэтому решение не было принято, после чего выяснилось, что не все депутаты поняли, за что они голосуют. При повторном голосовании решение не было принято.

14:52 Депутат Талпа, обсуждая вопрос о передаче управления имуществом, заявил, что вопрос надо рассмотреть более детально. Его поддержал депутат Олабин.

— Я поддерживаю Михаила Талпу, вопросс надо выучить, не потому что так кому-то захотелось, и изучить вопрос и на следующей сессии выйти с решением, - сказал Олабин.

Кормышкин поддержал вопрос, отметив, что депутаты сами хотели это в течение трех лет.

14:46 Некоторые депутаты возмутились этим решением. Депутат Максим Невенчанный заявил, что это происходит по указке губернатора, Демченко предложила сначала заслушать отчет о коммунальном имуществе.

14:42 В ходе рассмотрения вопроса об отчете Алексея Савченко к трибуне вышел Александр Кушнир и зачитал обращение Савченко, в котором шла речь о том, что депутатам возвращается управление коммунальным имуществом.

14:37 С третьего раза депутаты проголосовали за перераспределение бюджета - всего проголосовало 34 депутата. Стоит напомнить, что проекты решения сессии, которые касаются бюджетных вопросов, должны проходить рассмотрение и согласование профильной депутатской постоянной комиссии, что предусмотрено Бюджетным Кодексом Украины и Регламентом Николаевского областного совета.

14:35 Главы ОТГ просят проголосовать за бюджет, аргументируя это тем, что у каждого в громаде есть нерешенные вопросы, которые необходимо утвердить - софинансирование оборудования, дорог, программ и так далее.

14:30 Москаленко дважды ставила вопрос о бюджете на голосование, но оба раза голосов не хватало. После этого Кушнир заявил, что в сессионном зале присутствуют все главы ОТГ и попросил их выйти. Главы ОТГ вышли к трибуне и начали выступать перед депутатами с просьбой утвердить бюджет.

14:14 Депутат Олабин поинтересовался, когда закончат "нагибать" депутатов.

— Я надеюсь, когда-нибудь это закончится. Закончится нагибание областного совета, - сказал Олабин.

14:10 В ходе обсуждения вопроса о бюджете Татьяна Демченко предложила распределить 10 миллионов между депутатами, чтоб они давали их на потребности районам, предложила распределять государственные субвенции вместе с депутатами, а также обратила внимание на плохие дороги.

— Областные деньги делить по принципу "каждой сестре по серьге" нельзя, надо выбрать приоритет, я предлагаю приоритет - дороги и медицина, - подытожила Демченко.

13:35 Глава фракции «Оппоблока» в Николаевском горсовете отреагировал на заявление депутата Вадима Олабина о том, что не нужен отчет руководства ОГА.

13:30 Депутаты голосуют за внесение изменений в ряд комплексных программ. Отдельные из них вызывают дискуссии между депутатами и вице-губернатором Александром Кушниром.

13:12 Депутаты 36-ю голосами поддержали назначение Кристины Синичкив директором КП «Николаевская областная типография». До этого она была в статусе и.о.

13:08 За назначение Барны проголосовало 32 депутата - в итоге голосов не хватило и Москаленко поставила вопрос на голосование во второй раз - проголосовал 31 депутат. Реагируя на это, Барна заявил, что в роли исполняющего обязанности не будет, сказал, чтоб искали нового директора аэропорта и заявил, что депутаты этим голосованием "развалили аэропорт", после чего вышел из зала.

13:05 Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир заявил, что руководителей КП назначают решением сессии, а соглашение по кандидатуре Барны подписано авиационной службы.

— Я понимаю, что есть эмоциональность, но с законодательной точки зрения соглашения и все, что нужно, есть, - сказал Александр Кушнир.

12:55 Депутат Вадим Олабин вышел к трибуне и заявил, что Барну назначают директором аэропорта без конкурса, в нарушение законодательства. Депутат отметил, что Барна не подходит на должность директора по своей квалификации.

— Он не отвечает квалификационным требованиям! - добавил Олабин.

12:49 В ходе отчета Барны Татьяна Демченко задала вопросы первому заместителю главы ОГА Вячеславу Боню. Депутат спросила, видит ли он "свет в конце тоннеля", почему у сотрудников бывшего КП долги по зарплатам и что будет с судебным делом со Стерпулом, который требует 40 миллиона за ремонт аэровокзала. Бонь ответил, что аэропорт требует вложений, работники бывшего КП продолжают работать в новосозданном. Сам Барна ответил, что "где угодно" достанет деньги на погашение задолженности перед предприятием Стерпула.

12:46 Стоит отметить, что включение в повестку дня проектов решений сессии, которые касаются бюджетных вопросов, и которые не прошли рассмотрение профильной депутатской постоянной комиссии, является нарушением Бюджетного Кодекса Украины и Регламента Николаевского областного совета.

12:35 В то же время депутат Илья Резников обинил Барну в том, что он убил Героя Украины Владислава Волошина и "выдергивает" миллионы на аэропорт, когда деньги можно было бы потратить на другие программы.

— Неужели вы думаете, что ваша банда, ой, команда, никогда за это не ответит? - спросил Резников.

Другие депутаты, выкрикивая с места, предлагали Барне не отвечать на эти вопросы.

12:34 Депутаты прервали отчет Федора Барны и предложили задавать вопросы. Депутат Михаил Талпа спросил, когда аэропорт перестанет быть убыточным, Барна ответил, что на точку прибыли предприятие выйдет в 2020-21 годах.

12:14 Перед голосованием за назначение Барны директором аэропорта депутаты затребовали его отчет.

12:12 Депутаты большинством проголосовали за повестку дня в целом, включая бюджетные вопросы, которые не обсуждались на профильной комиссии.

12:01 За предложения Демченко, в том числе и о снятии вопросов о бюджете с повестки дня, проголосовало 16 человек - решение не было принято.

11:58 При обсуждении вопроса о досрочном прекращении полномочий Барны, как главы комиссии по вопросам бюджета, сам Барна сказал, что его полномочия действительны, пока работает облсовет и предложил свой отчет в качестве главы комиссии.

— Я не собираюсь держаться за кресло. Как глава комиссии, если мне поручат отчитаться о работе комиссии, я отчитаюсь, - сказал Барна.

За то, чтоб рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Барны, проголосовали 16 депутатов, решение было не принято.

11:49 В повестку дня внесены вопросы о назначениях на должности учреждений культуры, о назначении Федора Барны директором аэропорта, а Кристину Синичкив предлагают назначить директором областной типографии. Кроме того, предлагают внести изменения и дополнения в областные Программы по образованию, противодействия ВИЛ, социальной защиты. Также внесены вопросы о реорганизации медучреждений.

11:40 Депутат Вадим Олабин предложил выслушать отчет главы управления коммунального имущества в связи с вопрос об отмене приватизации лагеря имени Шмидта, также заслушать отчет о том, что на данный момент происходит с областной детской инфекционной больницей, а также предложил иссключить вопрос об отчете Алексея Савченко из повестки дня.

— Надо отпустить человека и забыть, что он у нас был, - добавил Вадим Олабин.

11:37 Депутат Илья Резников предложил поставить в повестку дня вопрос о том, чтобы снять с Федора Барны обязанности по руководству комиссией по вопросу бюджета. Александр Ясинский предложил внести отчет главы облсоветы Виктории Москаленко.

11:27 В повестку дня включены вопросы о внесении дополнений в Программу экономического и социального развития, утверждение отчета о бюджете за 2018 год, а также внесение изменений в бюджет на 2019-й. Кроме того, в повестке дня есть вопрос об отчете главы облгосадминистрации Алексея Савченко. Докладчиком также прописан сам Савченко. На сессии зарегистрировались 46 депутатов, хотя до этого было 36. За принятие повестки дня за основу проголосовали 37 человек.

11:20 Заседание сессии началось с минуты молчания в связи со смертью главы Николаевской областной организации ветеранов Украины Николая Поротникова. После этого начались традиционные награждения.

10:45 Заседание «бюджетной» комиссии все еще не состоялось, так как нет кворума. Тем временем в сессионном зале облсовета уже собираются депутаты. Как известно, сессия запланирована на 11:00 Есть мнение, что комиссия будет идти параллельно с сессией, которую сегодня не закроют, а перенесут заседание на завтра.

Напомним, ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли назначили для того, чтоб провести коррупционную схему с бюджетом области. По его словам, на предстоящей сессии Николаевского областного совета собираются перераспределить средства областного бюджета, некоторые статьи которого, возможно, являются незаконными.

Кроме того депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».