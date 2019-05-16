Народные депутаты от Николаевщины в большинстве своём поддержали инаугурацию Зеленского 20 мая

Народные депутаты, представляющие в Верховной Раде Украины интересы Николаевской области, в своем большинстве проголосовали за инаугурацию Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая.

Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады Украины.

Как известно, Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

Так, «за» проголосовали девять нардепов: Андрей Вадатурский («Блок Петра Порошенко»), Борис Козырь («Блок Петра Порошенко»), Александр Ливик («Блок Петра Порошенко»), Вадим Пидберезняк («Народный фронт»), Игорь Бриченко («Народный фронт»), Аркадий Корнацкий («Блок Петра Порошенко»), Давид Макарьян («Блок Петра Порошенко»), Тарас Креминь («Народный фронт») и Иван Савка («Народный фронт»).

Отсутствовали в момент голосования два нардепа: Александр Жолобецкий («Блок Петра Порошенко») и Артём Ильюк («Відродження»).

В то же время, в ходе голосования за инаугурацию новоизбранного Президента в воскресенье, 19 мая, голоса распределились так:

Вадатурский и Бриченко воздержались от голосования, Козырь и Пидберезняк не голосовали, Креминь и Савка проголосовали «против», а Ливик, Корнацкий, Макарьян, Ильюк и Жолобецкий - «за».

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивает на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог бы распустить парламент.