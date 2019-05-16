«Нардепы решили насолить украинцам»: У Зеленского прокомментировали назначение Радой даты инаугурации

Назначением инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила «насолить украинскому народу» и создала проблемы для зарубежных гостей.

Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения Президента страны (Зеленского – ПН) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах, - сказал он.

Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели. Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики. По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

Как известно, Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

Напомним, Зеленский победил во втором туре выборов Президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.