Только четыре партии преодолевают барьер на прохождение в парламент, – опрос

Партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и ВО «Батькивщина» преодолевают 5%-й барьер на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы «Рейтинг», сообщает «Интерфакс-Украина».

Так, согласно социсследованию, среди тех, кто определился, и будет голосовать за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 39,9% (среди всех опрошенных 29,5%), за «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 10,9% (8,1%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 10,6% (7,8%), ВО «Батькивщина» – 9,1% (6,7%).

За партию «Честь и сила» Игоря Смешко проголосовали бы 5,1% тех, кто определился (3,8% всех респондентов), за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко – 5,0% (3,7%), за «Оппозиционный блок - Партию мира и развития» – 3,5% (2,6%), за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3% (2,4%), за ВО «Свобода» – 2,4% (1,8%), за объединение «Самопомич» – 2,0% (1,5%).

Партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,9% голосов тех, кто определился (0,7% голосов всех опрошенных). Все остальные представленные в опросе партии набрали бы менее 0,5% голосов избирателей.

При этом 49,3% опрошенных сказали, что точно готовы принимать участие в парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, 29,9% - скорее да, 8,8% опрошенных точно бы не принимали в них участие и 5,5% - скорее нет. А 6,4% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Отмечается, что исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Напомним, 16 мая Вакарчук представил свою политическую партию, с которой пойдет на выборы в Раду.