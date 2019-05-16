Депутаты Николаевского облсовета не поддержали назначение Барны директором аэропорта – он сказал искать нового руководителя

Депутаты Николаевского облсовета на сессии 16 мая не поддержали назначение Федора Барны директором КП «Николаевского международного аэропорта».
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, Барну назначили исполняющим обязанности директора аэропорта в апреле 2018 года.
За назначение Барны проголосовало 32 депутата - в итоге голосов не хватило и глава облсовета Виктория Москаленко поставила вопрос на голосование во второй раз - проголосовал 31 депутат.
После этого Федор Барна заявил, что в роли исполняющего обязанности не будет
– Я врио работать не буду. Коллеги, выбирайте работать себе нового руководителя, на здоровье. Врио я работать не буду. Вы погубили сегодня предприятие. Спасибо, – сказала Барна и ушел от трибуны.
Напомним, как депутат областного совета Илья Резников заявил, что и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна «стоит у истоков дерибана», а потраченные на аэропорт миллионы гривен можно было бы потратить более целесообразно.