«Это откровенная ложь», - Епифаний ответил на заявления Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отверг обвинения Филарета в том, что он якобы пытается отправить почетного патриарха ПЦУ на покой.

Об этом руководитель церкви рассказал в интервью Би-би-си.

- Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, по его статусу. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столицы, - сказал Епифаний.

По его словам, он убедил синод, что за свои заслуги Филарет должен остаться управляющим епархией Киева.

Вчера Филарет опубликовал заявление, в котором назвал Епифания «угодным Москве». Он также заявил о якобы устной договоренности о том, что Филарет должен отвечать за внутреннюю жизнь ПЦУ, а предстоятель церкви Епифаний - за внешнее представительство.

Напомним. Филарет заявил, что митрополит Епифаний выгоден Москве, и обвинил Порошенко в нарушении договоренностей.