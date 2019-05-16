«Депутатам понадобился почти месяц», - Зеленский отреагировал на дату инаугурации, назначенную Радой

Избранный президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение Верховной Радой даты инаугурации на 20 мая.

Об этом лон написал на своей странице в Twitter.

«Парламент наконец-то определил дату инаугурации. Депутатам на размышление понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек», — написал он.

Как известно, Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

Напомним, Зеленский победил во втором туре выборов Президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.