Николаевская ОГА при поддержке глав ОТГ с третьего раза «продавила» на сессии облсовета перераспределение бюджета

В четверг, 16 мая, депутаты Николаевского областного совета с третьего раза поддержали проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год», который на рассмотрение внесла Николаевская ОГА.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Голосованию за этот проект решения предшествовало активное обсуждения, в ходе которого ряд депутатов единожды заявляли, что как включение в повестку дня этого решения, так и голосование за него является нарушением, так как документ не был рассмотрен и поддержан постоянными депутатскими комиссиями, а особенно профильной планово-бюджетной комиссией.

Когда проект решения был поставлен первый раз на голосование, за него отдали свои голоса 30 депутатов из 33 минимально необходимых. Глава облсовета Виктория Москаленко поставила вопрос второй раз на голосование, объясняя свое решение тем, что голос одного из депутатов не был учтен. В итоге за проект решения проголосовали 32 депутата.

После этого профильный вице-губернатор Александр Кушнир предложил дать слово главам нескольких ОТГ, которые также находятся в зале. Последние призвали депутатов поддержать проект решения, так как в этом нуждаются представляемые ими общины. После чего Виктория Москаленко поставила проект решения на голосование в третий раз. «За» проголосовали 34 депутата.

Стоит напомнить, что проекты решения сессии, которые касаются бюджетных вопросов, должны проходить рассмотрение и согласование профильной депутатской постоянной комиссии, что предусмотрено Бюджетным Кодексом Украины и Регламентом Николаевского областного совета.

Напомним, ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли назначили для того, чтоб провести коррупционную схему с бюджетом области. По его словам, на предстоящей сессии Николаевского областного совета собираются перераспределить средства областного бюджета, некоторые статьи которого, возможно, являются незаконными.

Кроме того депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дня предстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».