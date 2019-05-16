Суд лишил Гройсмана права назначать и увольнять главу «Нафтогаза» без согласования с наблюдательным советом

Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления «Нафтогаза» без представления наблюдательного совета.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В постановлении Окружного административного суда от 14 мая говорится, что суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года. В частности это касается подпункта 22 пункта 47 Устава «Нафтогаза», согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления.

Также это касается подпункта 23 пункта 47 Устава «Нафтогаза», согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществляющего полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

Напомним, 20 марта Кабмин еще на год продлил контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым.

Ранее набсовет НАКа решил продлить контракт с Андреем Коболевым. Позже Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом «Нафтогаза». В январе премьер-министр предложил набсовету «Нафтогаза» пересмотреть контракты с руководством и исключить из них «заоблачные зарплаты». В ответ Коболев заявил, что тема его зарплаты приобрела «политический окрас» и пообещал до конца года отдавать весь доход на благотворительность.

Ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» получают многомилионные премии. Кроме того, в апреле 17 года стало известно, что официальная зарплата Коболева варьируется в пределах от 1 до 3 миллионов гривен в месяц.