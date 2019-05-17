Депутат Николаевского облсовета заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен

Александр Бондарь Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что проект решения о перераспределении бюджета должен быть оспорен.

Такое мнение он выразил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, в ходе сессии депутаты с третьего раза проголосовали за перераспределение бюджета - всего проголосовало 34 депутата. Стоит напомнить, что проекты решения сессии, которые касаются бюджетных вопросов, должны проходить рассмотрение и согласование профильной депутатской постоянной комиссии, что предусмотрено Бюджетным Кодексом Украины и Регламентом Николаевского областного совета.

По его словам, он не проголосовал из-за того, что проект бюджета не прошел профильную депутатскую комиссию.

- Не уважают себя депутаты. Почему я не голосовал? Во-первых, бюджет не прошел положенную процедуру. Основным обязательством внесения проекта решения на сессию должно быть его рассмотрение на планово-финансовой комиссии. Но по разным причинам она не состоялась, то есть комиссия бюджет не рассматривала, и он попал в зал заседаний. Это первое грубейшее нарушение, - сказал депутат.

Также Бондарь отметил, что после того, как вопрос не приняли в первый и второй раз, глава облсовета Виктория Москаленко должна была предложить проголосовать за повторное внесение этого вопроса на голосование, однако она этого не сделала.

Однако основной проблемой, по словам Бондаря, стало то, что в проекте указывается, что в дальнейшем областной совет и депутатский корпус отстраняются от будущего распределения бюджетных денег согласно программе по перспективному развитию Николаевской области.

- То есть с сегодняшнего дня если этот бюджет решение вступит в законную силу, то любой депутат областного совета, любая комиссия, даже бюджетная, она не может распределять деньги на перспективное развитие Николаевской области, - заявил Бондарь.

Также он отметил, что сам проект бюджета вызвал много вопросов у депутатов и членов профильной комиссии.

- Они хотели голосования пакетом, они этого в принципе и добились. Насколько я помню, он поступил мне и остальным 10 мая. Любой депутат с 10 мая мог ознакомиться с проектом бюджетного решения. Кто разбирается в бюджете, тот может его прочитать. Но судя по атмосфере в зале, одна треть депутатов вообще не понимали за что они голосуют за какие цифры, за какие программы. Постой шло голосование: надо и всё, надо проголосовать за бюджет. Они даже не учитывали эти пункт и подпункты, я уже не говорю о цифрах. Хотя есть депутаты, которые разобрали бюджет по полочкам и готовы были его рассматривать на комиссиях, - отметил депутат.

Помимо этого, у Бондаря возникли вопросы по распределению денег на медицинские субвенции, управление культуры и вопросы по аэропорту.

- Там в пункте 77 или 78 приобретение насоса за 17 тысяч. И это называется микропроект. Посмотрел какой это насос. Это фекально-дренажный насос стоимостью в интернете 11 тысяч, а выделяют 17. И я сам себе задаю вопрос: А уважает себя обладминистрация и депутаты, которые голосуют за выделение 17 тысяч на фекально-дренажный насос для какой-то громады. Там даже название громады не написано. Это серьезнейшая проблема области, где депутаты облсовета и обладминистрации должны это решить. Абсурд. У нас люди не обеспеченны определенными медикаментами, чтобы лечиться, но на фекально-дренажный насос мы выделяем деньги, - подчеркнул он.

Также он рассказал о других тратах, прописанных в проекте.

- Есть крупные суммы на ремонт каких-то там отделений, там вообще есть одна сумма 300 с чем-то тысяч на проведение культурно-развлекательных мероприятий. Ну вот эти моменты мы как раз хотели на комиссии посмотреть, обговорить целесообразность этих трат. Может действительно в области есть какой-то коллектив, который принимает участие, который заслуживает признания «народный» и действительно им нужна поддержка. Ну вопросов нет, поддержим. Но это надо было изучить. А нам просто просто не дали такой возможности, - отметил Бондарь.

По его словам, этот проект решения по процедуре должен быть оспорен. Но кем, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что члены комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ поддержат распределение бюджета на 2019 год, только если этот вопрос поддержит профильная комиссия. В итоге депутаты облсовета так не собрались на «бюджетную» комиссию.