Верховная Рада разблокировала возможность для ГБР проводить оперативно-розыскную деятельность

Руководитель ГБР Роман Труба Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №5395-д об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в четверг, 16 мая.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Закон поддержали 277 парламентариев.

Отметим, действующий закон «О Государственном бюро расследований» не предусматривал должность оперативных работников в перечне должностей ГБР. Из-за этого было невозможно объявить конкурсы и назначить оперативных работников, поэтому бюро до принятия документа работало без собственных оперативных подразделений.

Таким образом был расширен перечень подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Документом также предусматривается введение специальных званий. Регулируется вопрос осуществления оперативно-розыскной деятельности, ношения оружия, применения специальных средств и тому подобное.

Кроме того, конкретизируется возможность финансирования ГБР в рамках международных договоров Украины или проектов международной технической помощи.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о праздновании дня Государственного бюро расследований. Таким образом правительство поддержало предложение президента ввести новый профессиональный праздник. После подписания указа день ГБР будет отмечаться ежегодно 27 ноября.

В мае прошлого года нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5395-д о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Парубий позже заявил, что законопроект для запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) может быть принят в июне 2018-го, однако документ так и не приняли. Добавим, закон пытались рассмотреть и в июле прошлого года, однако безуспешно.