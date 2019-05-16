Если войну с РФ не остановить, Украина через пять лет может прекратить существование, - экс-спикер ВР выступил со скандальным заявлением

Через пять лет Украина может прекратить свое существование как государство.

Об этом заявил бывший глава Верховной Рады Украины, народный депутат Владимир Литвин в эфире телеканала NewsOnе.

По его словам, это якобы произойдет, если будущий президент Владимир Зеленский не остановит войну с Россией.

- Если он (конфликт. – ПН.) не завершится за пять лет первой каденции президента, то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет. Это жестокие реалии, которые нельзя не замечать. Эту проблему нужно решить как можно быстрее. Для этого нужно осмелиться говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что тут я разговаривать буду, а тут не буду, то это значит пролонгировать конфликт, – сказал Литвин, очевидно, намекая на прямые переговоры с главарями «Л/ДНР».

Также народный депутат выразил уверенность в том, что Украина якобы больше не сможет противостоять агрессору, поскольку не имеет для этого достаточных сил и ресурсов.

- Запаса выживания, запаса на то, чтобы в Украине продолжалась война, в Украине нет. Люди также хотят жизни, они не хотят, чтобы гибли их дети, – высказался одиозный политик.

Напомним, ранее скандальный нардеп Мураев назвал политзаключенного Сенцова, сидящего в российской тюрьме, террористом.