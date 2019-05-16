«Я за это не голосовал!» – депутат Олабин заявил, что отзывает свой голос, который засчитали при внесении изменений в бюджет

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что не голосовал за проект перераспределения бюджета, и отзовет свой голос, который засчитала система.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Известно, что в четверг, 16 мая, депутаты с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Вадим Олабин удивился, что его голос засчитали в системе голосования и заявил, что отзовет его.

— Я в шоке! Я завтра пойду, разберусь и, если там действительно какая-то херня, я отзову свой голос, потому что я «за» не голосовал. Я не знаю, что там в системе. Это априори невозможно. Покричать, покричать против, а потом проголосовать за – это какой-то абсурдный поступок. Я думаю, это какая-то ошибка. Я пойду завтра в облсовет, буду разбираться, - сказал Вадим Олабин.

Олабин отметил, что проект бюджета был внесен с нарушениями, кроме того, в нем есть пункт о том, что облгосадминистрация будет сама распоряжаться бюджетом, за что голосовать категорически нельзя.

— Во-первых, я ж не могу быть против чего-то хорошего. Я против процедуры его внесения, против того, как вносился, против того, как «нагибали» депутатов, проект должен быть изучен, я уверен, что 99% и не изучали его даже, и правки не вносили. А самое главное, тут есть вопросы, которые связаны полностью с передачей полномочий по распоряжению бюджетом облгосадминистрации. Это самое главное, за что голосовать категорически было нельзя, - сказал Олабин.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дняпредстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».