Еще один замглавы Администрации Президента подал в отставку, - СМИ

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

Об этом пишет «Европейская правда» в четверг со ссылкой на источник в АП.

По данным издания, пока Елисеев лишь подал заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

- Мы открываем пространство для новой команды, - отметил он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До того Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в ЕС.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко. Также ранее отвечающий за спецслужбы замглавы АП генерал Кондратюк подал в отставку из-за разногласий с Порошенко.