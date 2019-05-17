Зеленский провел встречу с международными рекрутинговыми и HR-агентствами для поиска специалистов на руководящие должности

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями международных рекрутинговых и HR-агентств для возможного сотрудничества в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

- Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это — наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере, — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, он хочет провести прозрачный конкурс на эти должности и в тоже время отметил, что его команда имеет определенное количество кандидатур на должности руководителей ОГА.

- Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции, — добавил он.

Как известно, Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

Напомним, Зеленский победил во втором туре выборов Президента Украины, набрав более 73% голосов избирателей. Сразу после второго тура выборов Зеленский отправился на выходные в Турцию, по возвращении в Украину начал проводить встречи с представителями общественности, религиозными деятелями, представителями международных организаций.

Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.