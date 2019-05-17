Владимир Гройсман заявил о наборе в свою команду – ищет молодых и инициативных

Основной упор при наборе в новосозданную политическую силу команда Владимира Гройсмана будет делать на молодых людях, у которых есть здравые мысли и видение, как их воплощать в жизнь.

Об этом действующий премьер-министр заявил в интервью «Интерфаксу».

– У меня должны быть единомышленники не только в Правительстве и в Парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто также понимает идеи реформ. Поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне общин, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и их внедрять, должна быть успешной, – сказал Гройсман.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко отметил, что сейчас начинается эпоха молодых людей.

– Гройсман – молодой, он принадлежит к тому же поколению, что и Зеленский. Они ровесники, как Арсений Яценюк и многие другие. Сейчас начинается эпоха людей этого возраста. У Владимира Борисовича есть стартовый рейтинг, который позволяет бороться за прохождение его партии в Парламент. У него тождественный с Петром Порошенко электорат. Учитывая поражение на выборах, часть депутатов уйдет от Петра Алексеевича. И они придут к Гройсману. Часть сторонников Президента, которые проголосовали, но разочаровались его поражением, тоже пойдут к Владимиру Борисовичу. Тем более, он сейчас выглядит по-боевому, перспективно, и в хорошем тонусе, − приводит слова Фесенко «Униан».

При этом политические эксперты отмечают ряд моментов, которые будут работать в «плюс» Гройсману. Речь идет о его позитивном опыте в кресле мэра Винницы, в которое он избирался два раза, а также те изменения, которых удалось достичь Кабинету министров при нынешнем Премьер-министре. В частности, , экспертный опрос оценки работы Кабмина, проведенный «Агентством моделирования ситуаций», показал, что 85,2% из 30 опрошенных экспертов считают – общеэкономическая ситуация в стране за три года деятельности правительства Владимира Гройсмана существенно улучшилась.

О имеющейся поддержке Гройсмана свидетельствуют и данные социологических опросов.

– Последние социологические опросы показывали, что Гройсману доверяют или скорее доверяют 20% населения, и это пока и является его электоральной базой, – высказал мнение политолог Валентин Войтков.

Еще один политолог Александр Радчук привел результаты соцопроса, проведенного КМИС.

– Стоит отметить, что еще в апреле 2018 социологи фиксировали рост доверия к Гройсману и удовлетворенность его работой среди населения. А в начале 2019 года, согласно данным всеукраинского опроса общественного мнения, который проводил КМИС, в рейтинге потенциальных премьер-министров действующий глава Кабмина набрал наибольшее количество сторонников – 15,3%, – отметил Радчук.

Также политологи акцентируют внимание на том, что если на президентских выборах украинцы выбирают Президента, то итогом парламентских выборов станет новый Премьер-министр.

– У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять Правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будет достойна представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить Правительство. Главное, чтобы была сильная и сплоченная коалиция, потому что эффективность Правительства зависит от того, насколько он может опираться на парламентское большинство, – отметил Гройсман в интервью «Интерфаксу».

В то же время, николаевский эксперт по децентрализации, консультант по коммуникации Ассоциации городов Украины Александр Дудюк считает, что вокруг Владимира Гройсмана могут сплотиться те николаевцы, которые видят Украину европейским государством и верят в эффективность реформ.

– За время своего премьерства Гройсман показал себя как опытный руководитель с одной стороны, и как последовательный сторонник развития местного управления с другой. И тот опыт, который он получил со времен Винницы, и который можно использовать как пример, что даже в реалиях современной Украины возможно успешно развивать отдельно взятый город, а также ныне приводящаяся децентрализация не оставляют сомнения, что у Гройсмана может получится переход к совершенно новому типу отношений. И что Украина с постсоветской модели перейдет к современной европейской модели управления с развитым местным самоуправлением, – отметил эксперт.