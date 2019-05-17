В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Полторака, Луценко, Климкина, Смолия и Грицака

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Внефракционный нардеп Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проекты постановлений об обращении Рады к Президенту Украины об освобождении Степана Полторака от должности министра обороны и Павла Климкина от исполнения обязанностей главы МИД.

Соответствующие проекты опубликованы на сайте Рады.

Также депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности Генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского заявили, что Климкин и Полторак с вероятностью в 99% уйдут в отставку.

Отметим, ранее Зеленский возмутился рокировками и наградами от Порошенко и призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Роман Свиридов

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