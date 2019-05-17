Фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады

Фракция партии «Народный фронт» 17 мая проголосовала за выход из коалиции.

Эту информацию подтвердил народный депутат Игорь Лапин, передает «РБК-Украина».

Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

- Решение фракции должен объявить председатель фракции. Но если оно было единогласное, то я думаю, что никаких вопросов не будет. Тем более, что депутатам нужно подписать заявления. Есть определенная процедура. Возможно кто-то не подпишет заявление. Но решение фракции было, - заявил Лапин

После выхода партии из коалиции у Верховной рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о выходе фракции «Народный фронт» из коалиции. Об этом он сказал во время открытия утреннего пленарного заседания ВР. Парубий подчеркнул, что в течение одного месяца в Раде должна быть сформирована новая коалиция.

- Печальная новость. Учитывая заявление председателя депутатской фракции «Народный фронт» о выходе из фракции коалиции... сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность... В соответствии с положениями Конституции Украины, в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной раде должна быть сформирована новая коалиция, - заявил глава парламента.

- Призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции. Давайте признаем, это была хорошая коалиция, - отметил спикер Рады.

Напомним, ранее советник новоизбранного Президента Дмитрий Разумков заявлял, что Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады Украины и его команда будет проводить процесс законно.

Отметим, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.