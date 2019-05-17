Первый замглавы АП Ковальчук, курирующий взаимодействие с Кабмином и регионами, подал в отставку, - СМИ

Первый замглавы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук ушел в отставку.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в АП.

Сообщается, что Ковальчук решил уйти в отставку после назначения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В администрации Порошенко он курировал взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы АП.

- Таким образом, я хочу очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика…Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он, добавив, что готов в меру возможностей помогать и советовать, - заявил Елисеев накануне в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко. Также ранее отвечающий за спецслужбы замглавы АП генерал Кондратюк подал в отставку из-за разногласий с Порошенко.