Самооборона, поведение с незнакомцами и первая помощь: в Николаеве завершился проект «Безпека дитини-2»

В Николаеве подошел к концу проект «Безпека дитини-2».

Об этом сообщают организаторы проекта.

В этом году 150 детей возрастом от пяти до шестнадцати лет прошли по четыре тренинга (в первом проекте тренинг был один, по самообороне). Каждый юный участник проекта смог освоить базовые приёмы самообороны и безопасного поведения с незнакомцами, побывал в условиях реального задымленного помещения при пожаре и научился правильно выбираться оттуда; узнал, как можно отличить настоящего полицейского от мошенника и как вести себя дома одному; научился оказывать первую помощь до приезда бригады скорой.

Сообщается, что участие в проекте было абсолютно бесплатным для всех детей, благодаря организатору «Безпеки дитини-2» Вячеславу Симченко.

— Этот проект является для нас ключевым, ведь безопасность ребенка – превыше всего. Мы рады, что смогли привлечь партнеров, благодаря которым практические знания детей значительно расширились. Мы будем и в дальнейшем проводить «Безпеку дитини», усовершенствуя проект в лучшую сторону, - сказал Симченко.

В тоже время глава патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила отметил, что проект полезен не только для детей, но и для родителей.

— Патрульная полиция впервые участвует в этом проекте, но реальность превзошла все наши ожидания Этот проект принес много пользы как детям, так и родителям, потому что главная наша цель - безопасность николаевцев, особенно детей. Надеемся на продолжение проекта и дальнейшее сотрудничество, - сказал Данила.

В свою очередь, Максим Грицаенко, начальник ГСЧС Николаевской области, выразил мнение, что тренинги на базе подготовки работников их службы были полезны участникам.

— «Безопасность ребенка» раскрыла важные темы по безопасности жизнедеятельности, которые непременно пригодятся для подрастающего поколения. Надеемся, что встреча детей со спасателями оставит после себя только положительные эмоции и ценные знания, - отметил Грицаенко.

Тренеры проекта, Игорь Конвишер (инструктор Крав-Мага Мале) и Андрей Скороходов (волонтер Красного Креста Украины) также рассказали, что с удовольствием поделились с детьми своими знаниями и постарались преподать самое важное и нужное на практике.

— Важно, чтобы родители участников проработали дома со своими детьми полученные навыки, а также всячески поощряли их стремление к новым знаниям, - подытожили они.

Напомним, в Николаеве завершен проект «Безпеки дитини», инициированный директором «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеславом Симченко, и вызвавший небывалый спрос у родителей нашего города. По словам организаторов – вполне успешно.