Депутат Олабин отозвал свой голос за проект решения Николаевской ОГА о перераспределении бюджета

Депутат Николаевского областного совта Вадим Олабин зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, который приняли 16 мая, в ходе внеочередной сессии областного совета.

Заявление депутат опубликовал у себя на странице в Facebook.

В документе Олабин указывает на то, что, по всей видимости произошла ошибка и система голосования зачитала его голос. Кроме того, депутат отметил, что оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы по факту внесения в проект решения недостоверных данных и вмешательство в электронную систему голосования.

Напомним, ранее Вадим Олабин заявил, что не голосовал за проект перераспределения бюджета, и отзовет свой голос, который засчитала система.

Известно, что в четверг, 16 мая, депутаты с третьей попытки проголосовали за перераспределение бюджета. Всего проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь обратился к главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко с рекомендацией снять с повестки дняпредстоящей сессии вопрос «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».

В то же время, депутат Николаевского областного совета от фракции «Відродження» Владислав Невеселый прокомментировал голосование за проект перераспределения бюджета, заявив, что оно прошло с нарушением.