«Депутатам безразличны люди, которые их избрали», - у Зеленского прокомментировали распад коалиции

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали прекращение существования коалиции.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

В команде назвали распад коалиции «очередным свидетельством того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали».

«Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из коалиции. Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции «Самопомочи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», - сообщили в команде.

Напомним, 17 мая фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады. ранее советник новоизбранного Президента Дмитрий Разумков заявлял, что Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады Украины и его команда будет проводить процесс законно.

Отметим, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.