Глава МИД Климкин заявил об отставке, но заявление понесет уже Зеленскому

Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Климкин отметил, что сегодня написал заявление об отставке, а в понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского направит его Верховной раде и новому президенту.

«Я считаю, что так правильно…У него (Зеленского, - ПН) должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Но я сказал, что готов помогать там, где это будет надо, и там, где совпадают наши принципы», - подчеркнул Климкин.

Он также добавил, что намерен идти в парламент с командой, с которой разделяет принципы и видение.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко. Также ранее отвечающий за спецслужбы замглавы АП генерал Кондратюк подал в отставку из-за разногласий с Порошенко. Также заявления об отставке подали еще два замглавы АП Виталий Ковальчук и Константин Елисеев.