Скандальный первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку, - СМИ

Первый заместитель главы СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах.

По информации издания, первый замглавы СБУ Павел Демчина написал заявление об отставке.

Напомним, как детективы НАБУ составили подозрение первому замглавы СБУ Демчине – его обвиняют в незаконном обогащении.

Отметим, что в марте 2017 года hromadske.tv обнародовало сюжет о незаконном обогащенииДемчины. После этого замглавы СБУ подал заявление в НАБУ с просьбой проверить информацию о его благосостоянии. В документе Демчина заявил, что против него ведут кампанию по дискредитации, и попросил допросить также Сергея Лещенко, Михаила Саакашвили и Геннадия Корбана.

СМИ также ранее сообщали, что замглавы СБУ Демчина, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, прикупил еще и элитный «Range Rover».

Как сообщалось ранее, Порошенко тайно раздал генеральские звания снявшемуся с выборов в его пользу Кривоносу и скандальному замглавы СБУ Демчине.