Секретарь СНБО Турчинов и глава Администрации Президента Райнин подали в отставку

Александр Турчинов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

«В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну», - говорится в заявлении.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО с декабря 2014 года. По его инициативе были приняты поправки в закон об СНБО, которым расширена компетенцию СНБО относительно принятия решения по неотложным мерам по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координации и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

Игорь Райнин Также глава Администрации президента Игорь Райнин написал заявление об отставке. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в АП.

Указ об увольнении Райнина, как и других чиновников Администрации, подавших в отставку, обнародуют 19 мая, отметил собеседник агентства. Райнин занимал должность главы Администрации президента с августа 2016 года.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы АП Филатова, который проходит по делу о махинациях Курченко. Также ранее отвечающий за спецслужбы замглавы АП генерал Кондратюк подал в отставку из-за разногласий с Порошенко. Также заявления об отставке подали еще два замглавы АП Виталий Ковальчук и Константин Елисеев. Также заявление об отставке написал глава министерства иностранных дел Павел Климкин.

Отметим, что по данным СМИ, скандальный первый замглавы СБУ Демчина тоже подал в отставку.