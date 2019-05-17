«Очень интересная история выходит», - Сенкевич об инициативе Москаленко по приватизации бывшего кинотеатра «Искра»

Николаевский городской голова считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Ранее Виктория Москаленко в ходе депутатской комиссии по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности в облсовете заявила, что является инициатором отдачи здания «Искры» на приватизацию. Александр Сенкевич считает, что это несправедливо, поскольку здание облсовет получил бесплатно.

— Дело в том, что, когда объект передавался, проводилась инвентаризация, что он в вот таком состоянии передается на баланс области. Еще полгода назад мы слышим, что областной совет говорит: «А давайте мы его отдадим на приватизацию». Очень интересная история выходит – у нас взяли объект бесплатно, для того, чтоб его отремонтировать, не отремонтировали, а решили продать, - сказал Сенкевич.

Городской голова считает, что областная власть сначала должна восстановить здание кинотеатра, а потом передавать его на баланс городского совета.

— Даже если сейчас, скажем так, выгодно, чтоб он стал нашим кинотеатром, у нас не будет средств сегодня. Если мы говорим публично, прозрачно – пожалуйста, верните кинотеатр в то состояние, в котором он был, профинансируйте его восстановление хотя бы до того состояния, в котором он был передан, и верните его нам, а мы уже подумаем, как с ним работать и что с ним делать – снести, или построить, или продать, - добавил Сенкевич.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.