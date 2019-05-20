Депутаты Николаевского облсовета поддержали внесение изменений в Программу поддержки семей и детей

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В четверг, 16 мая, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты поддержали внесение изменений в областную социальную программу.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Депутатам предложили на рассмотрение вопрос о внесении изменений в комплексную Программу поддержки семей и детей, обеспечение равных прав и возможностей для мужчин и женщин на 2019-2021 годы. Поскольку все изменения рассматривали в комиссиях, у депутатов вопросов не возникло и они 37-ю голосами поддержали вопрос.

Напомним,

Юлия Акимова

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