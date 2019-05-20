Программу «Безбар’єрна Миколаївщина» поддержали 36 депутатов областного совета

Депутаты Николаевского областного совета поддержали Программу «Безбар’єрна Миколаївщина».

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередной сессии облсовета в четверг, 16 мая.

В ходе рассмотрения внесения изменений в Программу «Безбар’єрна Миколаївщина» до 2020 года у депутатов не возникло дополнительных вопросов, в итоге 36 проголосовало «за».

Ответственным за реализацию этой программы выступает департамент социальной защиты населения Николаевской ОГА. Что же касается целей этой программы, то она направлена на предотвращение инвалидности, на полную адаптацию и социальную интеграцию людей с инвалидностью в общество, обеспечение равных возможностей и реализацию их конституционных прав.

Напомним, в четверг, 16 мая, в Николаевском областном совете провели 26-ю сессию, на которой проголосовали за проект решения «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2019 год».