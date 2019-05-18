Представлен проект реформирования органов городской власти Николаева – изменения затронут и департамент ЖКХ

Дмитрий Лазарев Директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев представил проект структуры органов городской власти Николаева.

Об этом Лазарев сообщил на своей странице в Facebook.

В ноябре 2017 года распоряжением городского головы создали рабочую группу по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского горсовета. Рабочую группу по реформированию возглавил Лазарев.

По его словам, в процессе разработки функциональной структур руководствовались следующими принципами: соответствие законодательству Украины; ликвидация дубляжа функций; ликвидация несвойственных функций; сокращение руководящего состава. В результате рабочая группа пришла к следующим результатам, изложенным в 11 пунктах.

«1. Создание департамента муниципальной безопасности за счет существующих штатных единиц. Сюда входит: отдел бухгалтерского учета и отчетности; хозяйственно-эксплуатационный отдел (оба отдела были в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций); управление по вопросам чрезвычайным ситуаций и гражданской защиты населения (раньше было отдельным управлением); управление обеспечения правопорядка и контроля за благоустройством, которое включает в себя: отдел контроля и надзора за благоустройством (ранее был в департаменте внутреннего финансового контроля); отдел координации торговли и предпринимательской деятельности (ранее такие отделы были в районных администрациях); отдел по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами (был отдельным отделом). 2. Подлежит ликвидации отдел торговли департамента экономического развития (3 единицы). 3. Отдел по вопросам инспекции труда департамента труда и социальной защиты населения переподчиняется департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции. 4. Согласно проекту, предусмотрена ликвидация отдела учета и распределения жилья, а его функции распределят между управлением коммунального имущества (вопрос имущества) и ДПАУ (прием документов на квартирный учет)», - написал Лазарев.

Один из главных пунктов касается ликвидации департамента ЖКХ – точнее, его переформатирования и объединение с управлением транспортного комплекса.

«5. Ликвидация департамента жилищно-коммунального хозяйства. Вместо него создадут департамент инфраструктуры и транспорта, в который включат управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций. Освобождается один профильный заместитель, на которого возможно перераспределение других задач. 6. Так как создана рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов, отсутствует потребность в секторе планирования, анализа штатной численности и содержания исполнительных органов городского совета, который входил в состав отдела бухгалтерского учета (2 единицы)», - отметил руководитель рабочей группы.

Согласно изменениям, управление архитектуры реорганизуют в департамент, а некоторые отделы мэрии станут секторами. Также предлагается создать единую службу по делам детей.

«7. Предлагается завершить реорганизацию управления архитектуры и градостроительства в департамент архитектуры и градостроительства. 8. Отдел кадров, архивный отдел, отдел информации и использования документов ликвидированных учреждений (трудовой архив) имеют в своей структуре количество штатных единиц, которое не соответствует стандартам отдела. В связи с этим, они, соответственно, стали сектором персонала, архивным сектором, сектором информации и использования документов ликвидированных учреждений (трудовым архивом). 9. Службы по делам детей районных администраций отныне входят в состав единой централизованной службы по делам детей горсовета (с возможным размещением работников в удаленных рабочих местах – в зданиях районных администраций). 10. В связи с острой потребностью штатную численность департамента труда и социальной защиты населения увеличат на 5 единиц в каждом управлении социальных выплат и компенсаций каждого района города. 11. Также, в связи с расширением полномочий и большим спросом среди населения на услуги ДПАУ, для уменьшения социальной напряженности и ликвидации очередей, увеличена штатная численность департамента до 91 единицы», - сообщил Лазарев.

Согласно схеме проекта, общая численность чиновников городского совета будет составлять 1111 человек. Проект реформирования будет обсуждаться членами рабочей группы 21 мая в 10:00 в малом зале Николаевского городского совета.

Напомним, что в декабре 2016 года депутаты утвердили новую структуру Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Согласно решению депутатов, штатная численность Николаевской мэрии должна была увеличиться до 1050 человек.