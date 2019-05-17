«Буду чувствовать, что вы рядом», – новоизбранный Президент Зеленский пригласил сторонников прийти в Мариинский парк перед инаугарицей

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех желающих прийти в понедельник утром, 20 мая, утром в Мариинский парк в Киеве, где будут установлены большие экраны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом. Сделаем это вместе!» -написал Зеленский.

Отметим, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая, хотя он хотел вступить в должность 19 мая.