У Зеленского раскрыли подробности инаугурации нового Президента

В команде новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что первый рабочий день на должности президента Зеленский проведет на Банковой.

Об этом заявил политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире «112 Украина».

Разумков отметил, что 20 мая Зеленский будет в Верховной Раде принимать присягу. Затем он поедет в Мариинский дворец на встречу с представителями иностранных делегаций. После встречи он отправится на Банковую в АП, где и будет исполнять свои функциональные обязанности, так как на данный момент еще нет нового строения, куда бы он отправился на работу.

- Но думаю, что этот вопрос с повестки дня не снимается, и мы будем искать возможность все-таки создания более открытого и более демократического офиса для президента, — указал Разумков.

Также в день инаугурации, 20 мая, не будут перекрывать Киев и Мариинский парк.

- Я думаю, что позиция Владимира Александровича более чем понятна, я думаю, что ее поддержат и наши телезрители, и граждане страны в целом, о том, что власть должна становиться ближе к людям, — отметил Разумков.

Отметим, Верховная Рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Зеленский хотел вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

Напомним, 17 мая фракция «Народный фронт» проголосовала за выход из коалиции, чтобы сорвать роспуск Рады. ранее советник новоизбранного Президента Дмитрий Разумков заявлял, что Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады Украины и его команда будет проводить процесс законно.