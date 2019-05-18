Мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский

Сегодня – 75-я годовщина депортации крымских татар, которые снова стали жертвами репрессий.

Об этом написал в своем Facebook Владимир Зеленский.

«Сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму», — заявил новоизбранный президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что верит в освобождение Крыма от оккупации и что можно уничтожить людей, но не дух целого народа. По его словам, каким бы долгим не был путь к свободе, украинцы готовы пройти его вместе с крымскими татарами. Как и во многих других обращениях Зеленского, финальной стала фраза «Ми зробимо це разом».

Напомним, ранее Зеленский опубликовал видео с главами религиозных конфессий, призывающими к миру в Украине.